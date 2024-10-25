Депутата из Собинки обвиняют в краже у бойца СВО и использовании рабского труда

Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело.На депутата Собинского совета народных депутатов и нескольких его сообщников возбуждено уголовное дело, сообщает СК Владимирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии