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Царьград

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Депутата из Собинки обвиняют в краже у бойца СВО и использовании рабского труда

Депутата из Собинки обвиняют в краже у бойца СВО и использовании рабского труда

Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело.На депутата Собинского совета народных депутатов и нескольких его сообщников возбуждено уголовное дело, сообщает СК Владимирской области.

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