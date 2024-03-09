Иоланда Чен: «С удовольствием слушаю, как комментирует Туктамышева. Она хорошо рассказывала про катание наших мальчиков-фигуристов»

«Елизавета – великолепная девушка и спортсменка, которая принесла нам огромное количество радости от ее программ, выступлений и побед! Уверена, она еще будет кататься и выступать в шоу, Лизочка отлично катается и прыгает, но после завершения карьеры любой спортсмен совершенствуется и ищет себя в чем-то новом.