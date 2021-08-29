Русская весна

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Мы, Россия, её народ, исчезаем — мнение

Мы, Россия, её народ, исчезаем — мнение

Принципиально «нисчемнесогласные» люди уже вовсю иронизируют над озвученной Путиным национальной идеей.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Судя по политике Российских политиков, чиновников их больше интересует исламизация России и это подтверждено не на словах, а на деле... Диаспоры в подавляющих регионах России полностью контролируют целые направления экономики, где трудится их соотечественники, мигранты, гастарбайтеры из-за продажности политиков и чиновников, которые их крышуют вместе с правоохранительными и проверяющими органами находясь у них на довольствии... Вся беда, что у власти временщики и им на Россию и Русский народ наплевать...

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