Мы, Россия, её народ, исчезаем — мнение

Русская веснаПолитикаМы, Россия, её народ, исчезаем — мнение Принципиально «нисчемнесогласные» люди уже вовсю иронизируют над озвученной Путиным национальной идеей.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛСудя по политике Российских политиков, чиновников их больше интересует исламизация России и это подтверждено не на словах, а на деле... Диаспоры в подавляющих регионах России полностью контролируют целые направления экономики, где трудится их соотечественники, мигранты, гастарбайтеры из-за продажности политиков и чиновников, которые их крышуют вместе с правоохранительными и проверяющими органами находясь у них на довольствии... Вся беда, что у власти временщики и им на Россию и Русский народ наплевать...Комментировать
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