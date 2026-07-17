Перу: Работник общественного транспорта был ранен после того, как боевики на мотоциклах открыли огонь по автобусу, которым он управлял, в районе проспектов Карлоса Исагирре и Университета в районе Лос-Оливос, Лима, в вечерние часы по местному времени 16 июля.