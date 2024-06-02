СК завершил расследования против украинского журналиста

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел о призывах к терроризму и распространении ложной информации о Вооруженных силах России в отношении украинского журналистам Дмитрия Гордона, внесенного в России в реестр террористов и экстремистов, а также признанного иноагентом.