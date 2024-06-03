Вся правда о UNI-T: проблемы, минусы, дефекты, недостатки

Для нашего брата, то бишь для россиян, Changan UNI-T стал доступен с лета 2023-го, из-за чего всю правду о проблемах, минусах, дефектах или о всех его недостатках будем черпать из китайских источников информации.
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