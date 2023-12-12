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В Петербурге объявили лауреатов Молодёжной премии в области художественного творчества

В Северной столице ежегодно награждают деятелей культуры и искусства в возрасте до 35 лет. Торжественная церемония вручения Молодёжной премии правительства Петербурга в области художественного творчества состоялась в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.

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