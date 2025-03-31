Совбез РФ: спецслужбы Украины пытаются втянуть ветеранов СВО в экстремизм

Украинские спецслужбы предпринимают попытки втянуть в экстремистскую деятельность ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
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