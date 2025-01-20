ТопИстория
Mainтемы сайтароссия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТопИстория

36 подписчиков

Путешествуем в Историю вместе. Судьба Николая Вавилова. А был ли гений?

Путешествуем в Историю вместе. Судьба Николая Вавилова. А был ли гений?

Написать статью решился после комментария читателя по совершенно другой теме. Цитирую - Вавилов - учёный планетарного уровня, основатель новой науки – географии культурных растений, для страны создал уникальную, самую богатую в мире коллекцию культурных растений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх