Путешествуем в Историю вместе. Судьба Николая Вавилова. А был ли гений?

Написать статью решился после комментария читателя по совершенно другой теме. Цитирую - Вавилов - учёный планетарного уровня, основатель новой науки – географии культурных растений, для страны создал уникальную, самую богатую в мире коллекцию культурных растений.
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