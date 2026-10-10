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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков 5 раз бросил в створ ворот «Питтсбурга» за 12:43. У форварда «Коламбуса» 0+1 в 3 матчах в сезоне

Форвард « Коламбуса » Дмитрий Воронков принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Питтсбургом » (3:2 Б).

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