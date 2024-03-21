В Генпрокуратуре считают, что смерть «крабового короля» является инсценировкой

Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации на заседании суда по рассмотрению дела в отношении дальневосточного «крабового короля» Олега Кана заявил, что информация о его смерти является инсценировкой.
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