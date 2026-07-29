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Царьград

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ДТП под Тимашевском: погибла 19-летняя девушка, 7 ранены

ДТП под Тимашевском: погибла 19-летняя девушка, 7 ранены

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю предоставили официальный комментарий по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Тимашевском районе.

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