ДТП под Тимашевском: погибла 19-летняя девушка, 7 ранены

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю предоставили официальный комментарий по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Тимашевском районе.
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