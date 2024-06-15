Тренер Бояринцев: для "Спартака" возвращение Бакаева сомнительно

Главный тренер волгоградского "Ротора" Денис Бояринцев, во время своей игровой карьеры выступавший за московский "Спартак", прокомментировал возможное возвращение в состав красно-белых полузащитника Зелимхана Бакаева.
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