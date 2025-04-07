Корейский кроссовер из Китая — стоит ли брать

Китайские паркетники заполонили наш рынок, и покупатели уже стали забывать про привычные марки. Более того, даже если захочется купить новый Hyundai или, например, Мазду, то с большой долей вероятности автомобиль тоже будет из Китая.
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