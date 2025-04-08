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В Японии задумались о заключении с Россией мирного договора

В Японии задумались о заключении с Россией мирного договора

МИД Японии: Токио рассматривает заключение мирного договора с РоссиейНесмотря на текущие разногласия в отношениях Япония хочет заключить с Россией мирный договор, сказано в докладе МИД страны «Синяя книга».

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
С Японией жевание соплей по курильской гряде может продлится не одно столетие, пока эти острова будут иметь японские навания. После переименование всех островов на руские названия данные нашими поморами - промысловиками как первоткрывателями, весь мир признает эти острова нашими. Решение по островам зависяит от наших властей в России. РВСН.
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