В Японии задумались о заключении с Россией мирного договора

СХ

Сергей Храмов

С Японией жевание соплей по курильской гряде может продлится не одно столетие, пока эти острова будут иметь японские навания. После переименование всех островов на руские названия данные нашими поморами - промысловиками как первоткрывателями, весь мир признает эти острова нашими. Решение по островам зависяит от наших властей в России. РВСН.