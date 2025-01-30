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Детям ГУЛАГа подарят по квартире. Спасибо Сталину

Детям ГУЛАГа подарят по квартире. Спасибо Сталину

📚 МемуаристЪ Уже несколько лет довольно хм… необычные граждане пытаются выбить из правительства Москвы бесплатные квартиры.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Ну конечно, как же не подкормит ту ..., которая громче всех визжала, требуя развала СССР.
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7 час.
валерий двойнишников
Росси требуются Сталин, Молотов, Берия и....СМЕРШ!!!
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7 час.
вд
валерий двойнишников
Невеста, радость моя, СМЕРШ необходим для спасения заблудших ))
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6 час.
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