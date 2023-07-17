Крым 24 Все новости Крыма

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⚡️Всё о ЧП на Крымском мосту сейчас

⚡️Всё о ЧП на Крымском мосту сейчас: ⏺ На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края; ⏺Работают правоохранительные органы и все ответственные службы; ⏺В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка; ⏺В министерстве курортов и туризма Крыма разворачивается координационный штаб; ⏺Учитывая сложившуюся ситуацию, жителей и гостей полуострова просят воздержаться от поездок через Крымский мост; ⏺Кто решит ехать, выбирать альтернативный путь через новые субъекты РФ; ‼️Просим всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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