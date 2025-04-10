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"Ураган" ВДВ: как российская артиллерия разрушает тылы ВСУ на Украине

"Ураган" ВДВ: как российская артиллерия разрушает тылы ВСУ на Украине

Российская артиллерия ВДВ на курском приграничье использует РСЗО "Ураган" для атак на тыловые районы ВСУ, разрушая их снабжение.

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