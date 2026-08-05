В микрорайоне «Костина Мельница» в Ижевске создадут спортивную площадку

Ижевск. Удмуртия. Спортивная площадка появится в микрорайоне «Костина Мельница» в Ижевске. Об этом сообщил председатель Объединения советов домов Удмуртии, член постоянной комиссии Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Александр Евсеев.
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