В микрорайоне «Костина Мельница» в Ижевске создадут спортивную площадку

Ижевск. Удмуртия. Спортивная площадка появится в микрорайоне «Костина Мельница» в Ижевске. Об этом сообщил председатель Объединения советов домов Удмуртии, член постоянной комиссии Гордумы Ижевска по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Александр Евсеев.