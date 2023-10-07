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Украина осталась без финансовой помощи США

Украина осталась без финансовой помощи США

США удалось избежать шатдауна правительства в последнюю минуту. Ранее палата Представителей приняла закон о 45-ти дневном финансировании, который дает отсрочку законодателям и Белому Дому для обсуждения вопросов и параметров основного бюджета.

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