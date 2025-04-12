Китайский седан Roewe D6 попал в Книгу рекордов Гиннесса: он проехал больше 2000 км без дозаправки

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Недавно полностью электрическая версия седана Roewe D6 от концерна SAIC установила мировой рекорд Гиннесса за «самое низкое потребление энергии для серийного чистого электромобиля, проезжающего по шоссе Цинхай-Тибет», показав расход энергии на ….

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