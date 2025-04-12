Китайский седан Roewe D6 попал в Книгу рекордов Гиннесса: он проехал больше 2000 км без дозаправки

Недавно полностью электрическая версия седана Roewe D6 от концерна SAIC установила мировой рекорд Гиннесса за «самое низкое потребление энергии для серийного чистого электромобиля, проезжающего по шоссе Цинхай-Тибет», показав расход энергии на ….
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