«Проснулся во время операции»: наемники из США жалуются на украинских медиков

Наемников из США становится все меньше в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причем раненым американцам оказывается медпомощь не в лучших условиях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на боевиков.
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