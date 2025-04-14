Посол Казахстана в Китае: ШОС стала более влиятельной и притягательной международной структурой

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Благодаря своей эффективной деятельности Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ стала еще более влиятельной и притягательной международной структурой, заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в пятницу на пресс-конференции в Пекине.