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Китай

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Посол Казахстана в Китае: ШОС стала более влиятельной и притягательной международной структурой

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Благодаря своей эффективной деятельности Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ стала еще более влиятельной и притягательной международной структурой, заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев в пятницу на пресс-конференции в Пекине.

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