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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Строгое наказание». За что севастопольских предпринимателей будут штрафовать во время атак ВСУ?

«Строгое наказание». За что севастопольских предпринимателей будут штрафовать во время атак ВСУ?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к севастопольским предпринимателям: он акцентировал их внимание на том, что во время сигнала тревоги людей нельзя заставлять выходить из магазинов на улицу или, наоборот, не пускать внутрь.

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