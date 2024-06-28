«Строгое наказание». За что севастопольских предпринимателей будут штрафовать во время атак ВСУ?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к севастопольским предпринимателям: он акцентировал их внимание на том, что во время сигнала тревоги людей нельзя заставлять выходить из магазинов на улицу или, наоборот, не пускать внутрь.
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