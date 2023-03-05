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Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

Дзюба о сроках Кокорина и Мамаева: «Кто я такой, чтобы осуждать? Я не бог. Надеюсь, они хоть что-то от этого поняли»

Артем Дзюба сравнил свое интимное видео с ситуацией Александра Кокорина и Павла Мамаева. – Что, по-твоему, хуже – видео с твоим участием или видео с участием Кокорина и Мамаева, после которого они попали в тюрьму? – Слушай, да я не сужу вообще.

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