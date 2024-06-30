Samsung готовит революционный смартфон Galaxy S25 Ultra с закругленными углами и возможным переходом на процессоры MediaTek

Смартфоны Samsung могут сильно отличаться от своих предшественников. Известный источник сообщил, что у нового флагманского смартфона Galaxy S25 Ultra могут быть закругленные углы вместо традиционных прямоугольных.
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