За сутки пожарные 27 раз тушили горящую сухую траву в Татарстане

Автор: Альбина ШафееваВ Татарстане за прошедшие сутки пожарные 44 раза выезжали на тушение пожаров, из них два раза в жилой сектор, 27 раз – загоралась сухая трава, пять раз горел камыш и семь раз – мусор.
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