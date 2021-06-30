Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновят выдачу многодетным земельных участков без коммуникаций. Государственный Совет республики внес поправки в республиканский закон о бесплатном предоставлении земли под строительство льготным категориям граждан.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновят выдачу многодетным земельных участков без коммуникаций. Государственный Совет республики внес поправки в республиканский закон о бесплатном предоставлении земли под строительство льготным категориям граждан.
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