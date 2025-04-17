Возможность полета на Марс становится "всё более реальной" – Дмитриев

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной".
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