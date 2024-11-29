Китайские компании переманивают сотрудников из ASML и Zeiss с зарплатой в три раза выше

Одной из проблем, с которой сталкиваются китайские компании при разработке собственного оборудования для производства микросхем, является нехватка опытных специалистов в таких областях, как литография и оптика высокого класса.
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