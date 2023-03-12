Военное обозрение

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу

США продолжают практику провокаций у российских границ, на этот раз американцы отработали нанесение ракетного удара по Санкт-Петербургу с помощью стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

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