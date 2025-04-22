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5koleso.ru

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Свежие комментарии

В Тольятти запустили производство деталей для новой Lada Iskra. Что там будут выпускать?

На территории особой экономической зоны «Тольятти» (ОЭЗ «Тольятти») компанией «Интэкспласт» запущено серийное производство деталей экстерьера, интерьера и подкапотного пространства для нового семейства Lada Iskra.

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