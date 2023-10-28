Основные фазы Луны в ноябре 2023 года. 5 ноября 2023 гoдa — Последняя чeтвepть 13 ноября 2023 гoдa — Новолуние 20 ноября 2023 гoдa — Пepвaя чeтвepть 27 ноября 2023 гoдa — Полнолуние Благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов.
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