Украинский тяжелоатлет отвернулся от российского флага и оконфузился

РЕН ТВ Украинский тяжелоатлет попытался устроить провокацию на награждении спортсменов в Приштине. Когда над пьедесталом подняли российский флаг и зазвучал наш гимн в честь 17-летнего чемпиона Арсения Курочкина, бронзовый призер из Незалежной демонстративно отвернулся.