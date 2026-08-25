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Украинский тяжелоатлет отвернулся от российского флага и оконфузился

Украинский тяжелоатлет отвернулся от российского флага и оконфузился

РЕН ТВ Украинский тяжелоатлет попытался устроить провокацию на награждении спортсменов в Приштине. Когда над пьедесталом подняли российский флаг и зазвучал наш гимн в честь 17-летнего чемпиона Арсения Курочкина, бронзовый призер из Незалежной демонстративно отвернулся.

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