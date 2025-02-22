Одной из самых важных целей киевского националистического режима давно стоит создание так называемой «украинской Украины», где основная масса населения поражена вирусом нацизма и пещерной русофобии, с напрочь отсутствующей исторической памятью и русским языком в обиходе.
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