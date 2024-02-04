«До совершеннолетия свою дочь знать не хотел, а сейчас вдруг ей квартиру покупает!» – обижается на мужа Татьяна

Jolie

Читаю вот такие! истории и только одно хочется сказать таким как автор: какие же вы ЖАДНЫЕ БАБЫ!!! Столько всего наговорила в свою поддержку, а ничего не смогла аргументировать. То, что отец покупает дочери квартиру и радуется - это прекрасно!!! Очень надеюсь, что он не послушает Вас и в конце-концов уйдёт от такой "ДОБРОЙ ДУШИ" как автор - т..к не надо мужу ставить условия. Нужно уметь или научиться уважать решения мужчины.