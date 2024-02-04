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«До совершеннолетия свою дочь знать не хотел, а сейчас вдруг ей квартиру покупает!» – обижается на мужа Татьяна

«До совершеннолетия свою дочь знать не хотел, а сейчас вдруг ей квартиру покупает!» – обижается на мужа Татьяна

— Муж вообще эту свою дочь считал всю жизнь ошибкой молодости, так ее и называл! – рассказывает сорокатрехлетняя Татьяна.

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Комментарии
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Jolie
Читаю вот такие! истории и только одно хочется сказать таким как автор: какие же вы ЖАДНЫЕ БАБЫ!!! Столько всего наговорила в свою поддержку, а ничего не смогла аргументировать. То, что отец покупает дочери квартиру и радуется - это прекрасно!!! Очень надеюсь, что он не послушает Вас и в конце-концов уйдёт от такой &quot;ДОБРОЙ ДУШИ&quot; как автор - т..к не надо мужу ставить условия. Нужно уметь или научиться уважать  решения мужчины.
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17 час.
Cветлана Юдина
Да пусть помогает,навёрстывает упущенное!!!👍
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16 час.
Алексей Васильев
Для начала, это его ребенок. С первой мамашей мужик дел старался не иметь, а дочери помогать имеет полное право. Единственное - хорошо бы, чтоб не в ущерб новой семье. Тут, возможно, стоит переговорить с девицей, ибо вправление пацану мозгов нужно осуществлять здесь и сейчас, а не когда папаша в дедушку наиграется. Я думаю, что у нее должно хватить мозгов, чтобы сбарансировать ситуацию вместе с нынешней женой.
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14 час.

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