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Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Маги Рютте - открытый гомосек, это вся Европия знает. Так какой вывод? Да - да пидар, а им веры нет!
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17 час.
tsan tsan
Заявление Рютте тянет на чистосердечное признание в том,  что НАТО принимает открытое участие  в противостоянии России и хохлобандеровской нечисти.
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17 час.

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