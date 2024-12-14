Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Об этом сообщает немецкое издание Bild в Telegram.
Генсек НАТО обвинил Россию в ведении войны против альянса
Комментарии
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Ваша Светлость
Маги Рютте - открытый гомосек, это вся Европия знает. Так какой вывод? Да - да пидар, а им веры нет!
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17 час.
tsan tsan
Заявление Рютте тянет на чистосердечное признание в том, что НАТО принимает открытое участие в противостоянии России и хохлобандеровской нечисти.
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17 час.
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