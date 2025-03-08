Модуль командования и управления Silver Bullet в процессе загрузки в самолёт В составе военно-воздушных сил США есть несколько специальных самолётов, предназначенных для перевозки высшего военного и политического руководства и обеспечения его работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии