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МОСИНФОРМ

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РЖД оборудуют навесы над платформами на станции «Сколково» МЦД-1

РЖД оборудуют навесы над платформами на станции «Сколково» МЦД-1

Басманный районный суд Москвы, рассмотрев иск транспортной прокуратуры, обязал ОАО «РЖД» оборудовать навесами пассажирские платформы на остановочном пункте «Сколково» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1).

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