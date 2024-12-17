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Навка рассказала о жизни с Песковым: «Не задаю лишних вопросов»

Навка рассказала о жизни с Песковым: «Не задаю лишних вопросов»

Пара летом отметила 9-летие совместной жизни. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала подробности о жизни с мужем Дмитрием Песковым, занимающем пост пресс-секретаря президента РФ.

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