Соляры нэма. ВСУ не могут обучать армию из-за отсутствия топлива

Соляры нэма. Вчера 1,2K прочитали Подготовка наспех мобилизованных украинских «добровольцев» вызывает сарказм не только у иностранных наемников, удивляющихся крайне низкой степени обученности пополнения в ВСУ, но и у жителей Украины, которые тоже смеются над подготовкой своих солдат.