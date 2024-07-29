МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    бездари с отсутствием таланта от зависти задыхаются,талантливые берут пример и учатся мастерству у Машкова, то что чи...Продался или бана...
  • Александр Котов
    За убийство мигранта в России не должно быть наказания никакого.«Насилуют наших ж...

Соляры нэма. ВСУ не могут обучать армию из-за отсутствия топлива

Соляры нэма. ВСУ не могут обучать армию из-за отсутствия топлива

Соляры нэма. Вчера 1,2K прочитали Подготовка наспех мобилизованных украинских «добровольцев» вызывает сарказм не только у иностранных наемников, удивляющихся крайне низкой степени обученности пополнения в ВСУ, но и у жителей Украины, которые тоже смеются над подготовкой своих солдат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх