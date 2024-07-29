Соляры нэма. ВСУ не могут обучать армию из-за отсутствия топлива

Соляры нэма. Вчера 1,2K прочитали Подготовка наспех мобилизованных украинских «добровольцев» вызывает сарказм не только у иностранных наемников, удивляющихся крайне низкой степени обученности пополнения в ВСУ, но и у жителей Украины, которые тоже смеются над подготовкой своих солдат.
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