Спортплощадка за 5,4 млн рублей появится в Альметьевском районе РТ

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ Жители села Ближние Ямаши Альметьевского района Татарстана смогут заниматься физкультурой на универсальной спортивной площадке, построенной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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