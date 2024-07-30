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Основатель крупной IT-лаборатории рассказала, как повысить эффективность работы на удаленке

Основатель крупной IT-лаборатории рассказала, как повысить эффективность работы на удаленке

Основатель и директор лаборатории Hopper IT Наталья Краснобаева поделилась собственным опытом перехода на кадровый электронный документооборот (КЭДО) для оптимизации работы удаленных сотрудников и компании-работодателя.

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