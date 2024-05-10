10 мая в Архангельской области ожидается снежная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от -1 до +4 градусовСиноптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, а также ветер северных направлений порывами до 20 метров в секунду.
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