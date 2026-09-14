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Царьград

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Новосибирск накроют грозы и ветер до 17 м/с в начале недели

Новосибирск накроют грозы и ветер до 17 м/с в начале недели

Новосибирск встретит начало новой недели дождём и грозами. В утренние часы понедельника в городе ожидается пасмурное небо, кратковременные осадки, возможна гроза.

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