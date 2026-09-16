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Минэнерго назвало условия для корректировки запрета на экспорт дизеля

Минэнерго назвало условия для корректировки запрета на экспорт дизеля

Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива при стабилизации ситуации на топливном рынке.

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