Пашинян и Лукашенко устроили перепалку на саммите ЕАЭС

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян и его делегации не прилетят на саммит ЕАЭС, который должен пройти в Минске в мае 2025 года, то их могут доставить до места проведения мероприятия белорусские власти.
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