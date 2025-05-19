«Цифра брокер» проиграла апелляцию по делу о миллиардном взыскании

Девятый арбитражный апелляционный суд 14 мая отклонил жалобу «Цифра брокер» на решение Арбитражного суда Москвы, который ранее постановил взыскать с компании более 1 млрд рублей в пользу авиакомпании «Сибирь» (бренд S7).