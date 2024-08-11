Боксер Цзю о победе Хелиф на Олимпиаде: на любой чемпионат мира это не поедет

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю отреагировал на победу алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде, отметив, что теперь Международный олимпийский комитет (МОК) может ждать скандал, передает "Спорт-Экспресс".