Боксер Цзю о победе Хелиф на Олимпиаде: на любой чемпионат мира это не поедет

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю отреагировал на победу алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде, отметив, что теперь Международный олимпийский комитет (МОК) может ждать скандал, передает "Спорт-Экспресс".
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