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Русские патриоты обратились к жителям Коркино с просьбой «не пороть горячку»

Русские патриоты обратились к жителям Коркино с просьбой «не пороть горячку»

Объединение «Северный человек» выступило с обращением. Русская Община обещала юридческую помощь.Движение «Северный человек» минувшей ночью обратилось к жителям города Коркино Челябинской области , где вчера вечером прошли погромы в связи с убийством таксистки: «Все виновные в нападении на женщину таксиста задержаны, заключены под стражу и скоро им будет предъявлено обвинение… К сожалению приходит информация, что в городе начались общественные беспорядки: машины перевернули, стекла бьют… Ребята, давайте не будем пороть горячку.

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